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Новосибирск получит еще 40 автобусов

Главная Экономика
Новосибирск
12:03 3 Февраля 2021
автобусы, поставки, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставит Новосибирску 40 новых автобусов. О подписании соответствующего договора сообщили в мэрии.

Речь идет о газомоторных автобусах категории М3 первого класса. Аукцион на поставку транспорта по лизингу провело МКП ПАТП-4. Поставка будет осуществлена по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что предполагает софинансирование сделки из федерального бюджета в размере 60%.

По данным пресс-центра мэрии, ГТЛК была единственным участником торгов. Автобусы должны быть поставлены во втором квартале этого года.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года Новосибирск получил 15 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе минского производства.

Фото: pixabay.com

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