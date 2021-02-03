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Новосибирской области вывели цифры за прошлый год

Главная Экономика
Новосибирск
11:21 3 Февраля 2021
статистика, экономика, данные
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирскстат подвел итоги экономического развития Новосибирской области в прошлом году. По большинству позиций показатели оказались хуже, чем в 2019 году, что во многом объясняется пандемией коронавируса и ограничительными мерами.  

Больше всего пострадало строительство. Объем работ в отрасли сократился на 26,3%. При этом жилищное строительство продемонстрировало рост на 3%.

Оборот общественного питания уменьшился на 20,8%. Объем платных услуг населению – на 16,1%. Индекс промышленного производства 2020 года составил 99,5%.

Уменьшение этих показателей не помешало вырасти ценам. Индекс потребительских цен на продовольственные товары достиг 105,4%, на непродовольственные - 104,2%.

Новосибирскстат также сообщил о том, что в 2020 году аграрии Новосибирской области произвели продукции на 99,1 млрд руб. Индекс физического объема относительно предыдущего года составил 102,5%.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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