Новосибирской области вывели цифры за прошлый год

Новосибирскстат подвел итоги экономического развития Новосибирской области в прошлом году. По большинству позиций показатели оказались хуже, чем в 2019 году, что во многом объясняется пандемией коронавируса и ограничительными мерами.

Больше всего пострадало строительство. Объем работ в отрасли сократился на 26,3%. При этом жилищное строительство продемонстрировало рост на 3%.

Оборот общественного питания уменьшился на 20,8%. Объем платных услуг населению – на 16,1%. Индекс промышленного производства 2020 года составил 99,5%.

Уменьшение этих показателей не помешало вырасти ценам. Индекс потребительских цен на продовольственные товары достиг 105,4%, на непродовольственные - 104,2%.

Новосибирскстат также сообщил о том, что в 2020 году аграрии Новосибирской области произвели продукции на 99,1 млрд руб. Индекс физического объема относительно предыдущего года составил 102,5%.

Фото: сайт правительства Новосибирской области