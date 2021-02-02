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В здании бывшего новосибирского кинотеатра «Космос» завершилась реконструкция

Главная Экономика
Новосибирск
12:48 2 Февраля 2021
космос, хоккей, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске открылся центр для подготовки хоккеистов и семейного спорта. Он появился в результате реконструкции здания бывшего кинотеатра «Космос» на ул. Богдана Хмельницкого.

Как писали Sibnovosti.ru, концессионное соглашение о реконструкции объекта было заключено с ООО «Центр хоккейного мастерства «Космос». Ранее сообщалось, что стоимость работ, начавшихся в 2018 году, составит 100 млн руб.

«Концессионер выполнил все условия, сохранив фасад, цветовую гамму, название объекта», - подвел итог реализации проекта мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра городской администрации, на первом этаже центра находятся два мини-поля с натуральным льдом, бросковая зона с синтетическим льдом, зона дриблинга, хоккейные тренажеры и бассейн. На втором этаже размещены для тренировок, зал единоборств и т. д. Одновременно на всех площадках центра могут заниматься 150-200 человек.

По условиям концессионного соглашения, пять раз в неделю по три часа в день воспитанники муниципальных спортивных школ смогут заниматься в «Космосе» бесплатно.

Фото: сайт центра «Космос»

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