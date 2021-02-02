Новосибирская розничная торговля сократилась почти на 3%

Оборот розничной торговли в Новосибирской области в 2020 году составил 535,4 млрд руб. Это на 2,9% меньше, чем в 2019-м.

Итоги работы отрасли подвели в Новосибирскстате. По данным ведомства, структура торговли в прошлом году немного изменилась. Так, доля продовольственных товаров в общем объеме выросла почти на 1% и достигла 47,2%. Доля непродовольственных товаров, соответственно, сократилась – до 52,8%.

Оборот розничной торговли в пересчете на душу населения в Новосибирской области в 2020 году составил 191,3 тыс. руб. По этому показателю в Сибирском федеральном округе она уступает только Красноярскому краю (196,6 тыс. руб.). В первую тройку также входит Омская область (178,5 тыс. руб.).

На другом полюсе рейтинга, согласно подсчетам статистиков, находятся Республика Тува (75,8 тыс. руб. на душу населения) и Республика Алтай (131,8 тыс. руб.).

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