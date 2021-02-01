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Весной этого года в Оренбургской области возобновят выпуск холодильников

Главная Экономика
Новосибирск
13:28 1 Февраля 2021
производство, завод, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Орский завод холодильников в Оренбургской области планирует возобновить их выпуск весной 2021 года. Об этом стало известно в ходе совещания с руководителями промышленных предприятий востока региона, которое провел в Орске губернатор Денис Паслер.

«После обновления начнется программа запуска производства в несколько этапов: сначала запуск прежнего технологического цикла с использованием нового оборудования, затем – модернизация технологических цепочек и выход на выпуск 100 тыс. холодильников в год. При этом предприятие будет заниматься именно производством, а реализацией продукции займется собственник», - говорится в сообщении портала правительства Оренбургской области по итогам совещания.

Как писали Sibnovosti.ru, предприятие входит в состав ООО «Торгово-промышленная компания «Орские заводы». Бизнесмен Дмитрий Юдин в июле 2020 года выкупил имущественный комплекс «Орских заводов» в ходе процедуры банкротства предприятия. За актив он заплатил 136 млн руб. Завод холодильников, которые выпускались под брендом «Орск», простаивал с 2016 года.

По данным областных властей, после завершения модернизации заводу потребуется около 250 сотрудников.

Фото: «Одноклассники.ру»

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