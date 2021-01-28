В этом году планируется переселить из аварийного жилья 1,3 тыс. новосибирцев

В этом году в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано расселить из аварийного жилья 1,3 тыс. человек. Будет ликвидировано 23,31 тыс. кв. м такого жилья.

Цифры были названы на заседании отраслевого совета регионального министерства ЖКХ и энергетики. Оно состоялось вчера.

«На эти цели в общей сложности запланировано получение федеральных средств в размере 726,5 млн руб., 485 млн руб. из которых будут дополнительно направлены из федерального бюджета в 2021 году», – процитировал министра Дениса Архипова сайт правительства Новосибирской области.

По официальным данным, в рамках программы к концу декабря 2020 года расселено 1,8 тыс. человек.

Фото: сайт правительства Новосибирской области