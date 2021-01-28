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Бывшее здание геологоразведочного техникума в Новосибирске выставлено на продажу

Главная Экономика
Новосибирск
09:49 28 Января 2021
продажа, здание, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске продается бывшее здание геологоразведочного техникума. На аукцион его выставил департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.

Здание расположено в центре Новосибирска – на ул. Семьи Шамшиных, 56. Его площадь составляет 1,6 тыс. кв. м. Здание занимает земельный участок в 0,15 га.

Как указывается в сообщении правительства региона, начальная цена здания установлена в размере 63,8 млн руб., земельного участка – 20,1 млн руб. Аукцион назначен на 25 февраля 2021 года.

В 2014-2015 годах на базе Новосибирского геологоразведочного техникума и Профессионального училища №7 был создан Сибирский геофизический колледж. Это учебное учреждение располагается на ул. Немировича-Данченко.

Фото: «Яндекс.Карты»

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