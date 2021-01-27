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В Оренбургской области попробуют выращивать штирийскую тыкву

Главная Экономика
Новосибирск
13:01 27 Января 2021
сельское хозяйство, ферма, австрия
Автор: Sibnovosti.ru
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Фермеры Илекского района Оренбургской области намерены заняться выращиванием штирийской голосемянной тыквы. Под новую культуру первоначально планируется выделить 500 га.

Переговоры о реализации проекта прошли в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. В них принял участие гендиректор австрийской компании Erntehandel Александар Анджелкович. По данным правительства Оренбургской области, компания предложила полностью сопровождать проект вплоть до покупки готовой продукции.

«Семечки в своем составе имеют много масел, что делает эту тыкву достаточно ценным сортом в изготовлении тыквенного масла», - пояснили в оренбургском правительстве.

По данным специалистов, ядра тыквенных семечек содержат до 48% жира, 35% белка, 3% углеводов, комплекс витамина В, витамин Е.

Как писали Sibnovosti.ru, министерство сельского хозяйства РФ решило сделать Оренбургскую область пилотным регионом в программе по увеличению объемов производства твердой пшеницы. Власти области считают возможным расширить площади посева культуры до 400 тыс. га к 2024 году.

Фото: Fermilon.ru

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