В Оренбургской области попробуют выращивать штирийскую тыкву

Фермеры Илекского района Оренбургской области намерены заняться выращиванием штирийской голосемянной тыквы. Под новую культуру первоначально планируется выделить 500 га.

Переговоры о реализации проекта прошли в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. В них принял участие гендиректор австрийской компании Erntehandel Александар Анджелкович. По данным правительства Оренбургской области, компания предложила полностью сопровождать проект вплоть до покупки готовой продукции.

«Семечки в своем составе имеют много масел, что делает эту тыкву достаточно ценным сортом в изготовлении тыквенного масла», - пояснили в оренбургском правительстве.

По данным специалистов, ядра тыквенных семечек содержат до 48% жира, 35% белка, 3% углеводов, комплекс витамина В, витамин Е.

Как писали Sibnovosti.ru, министерство сельского хозяйства РФ решило сделать Оренбургскую область пилотным регионом в программе по увеличению объемов производства твердой пшеницы. Власти области считают возможным расширить площади посева культуры до 400 тыс. га к 2024 году.

Фото: Fermilon.ru