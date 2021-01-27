Новосибирский «Вектор» получит миллиарды на производство «ЭпиВакКороны»

Правительство РФ направит ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область) 2 млрд руб. Средства пойдут на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

О выделении средств говорится в распоряжении российского правительства. Документ датирован 22 января. В нем отмечается, что сумма определена с учетом производства не менее 2,15 млн доз вакцины.

«В следующем месяце перейдем к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона», она уже начала поступать в гражданский оборот», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин 26 января на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как писали Sibnovosti.ru, вакцинация «ЭпиВакКороной» в Новосибирской области началась в середине декабря. Тогда вакцину направили в районы, где нет условий для низкотемпературного хранения вакцины «Спутник V»: Болотнинский, Сузунский и Тогучинский.

Фото: страница оперативного штаба Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»