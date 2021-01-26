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Новосибирские инновации резко выросли в год пандемии

Главная Экономика
Новосибирск
10:12 26 Января 2021
статистика, инновации, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирскстат зафиксировал резкий рост выпуска инновационной продукции в Новосибирской области. В ведомстве подвели итоги 2020 года в этой сфере.

Согласно подсчетам Новосибирскстата, организации региона отгрузили товары собственного производства и выполнили работы и услуги инновационного характера на 14,75 млрд руб. Это на 35% больше, чем в 2019 году. Их доля в новосибирской экономике выросла с 1,2% до 1,7%.

«Большая часть отгруженных инновационных товаров, работ и услуг произведена организациями обрабатывающих производств – 88,9% (в 2019 году она составляла 92,6%)», - отметили также новосибирские статистики.

Инновационной считается продукция, подвергавшаяся в течение последних трех лет технологическим изменениям разной степени. Она охватывает как новые изделия, так и те, что подверглись усовершенствованию.

Как писали Sibnovosti.ru, в «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» говорится, что к этому году доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг достигнет 20%.

Фото: pixabay.com

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