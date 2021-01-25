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Завод в Оренбургской области хочет поставлять «ветряки» в Арктику

Главная Экономика
Новосибирск
14:58 25 Января 2021
энергетика, производство, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Тюльганский электромеханический завод» (ТЭМЗ) в Оренбургской области планирует организовать поставку ветряных генераторов для арктических регионов. О планах предприятия стало известно в ходе рабочего визита на производственную площадку спикера областного законодательного собрания Сергея Грачева.

«Есть и амбициозная цель – арктический проект – поставка оренбургских «ветряков» в Арктику, которая начинает активно осваиваться. Аргументы и расчеты реальности исполнения данного проекта имеются», - привел слова Сергея Грачева сайт областного парламента.  

Работать в суровых условиях генераторам позволят лопасти с обогревом. Они создаются с использованием углеродного волокна.  

По словам спикера, предприятие ведет переговоры с профильными министерствами регионального правительства о мерах поддержки проекта. Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году ТЭМЗ получил кредит в 3,5 млн руб. из средств областного фонда развития промышленности. Он предоставлен на пять лет под 1% годовых на развитие производства.

Основная деятельность ТЭМЗ - производство электротехнической продукции и сельхозтехники, также компания развивает направление ветроэнергетики.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области

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