Завод в Оренбургской области хочет поставлять «ветряки» в Арктику

ООО «Тюльганский электромеханический завод» (ТЭМЗ) в Оренбургской области планирует организовать поставку ветряных генераторов для арктических регионов. О планах предприятия стало известно в ходе рабочего визита на производственную площадку спикера областного законодательного собрания Сергея Грачева.

«Есть и амбициозная цель – арктический проект – поставка оренбургских «ветряков» в Арктику, которая начинает активно осваиваться. Аргументы и расчеты реальности исполнения данного проекта имеются», - привел слова Сергея Грачева сайт областного парламента.

Работать в суровых условиях генераторам позволят лопасти с обогревом. Они создаются с использованием углеродного волокна.

По словам спикера, предприятие ведет переговоры с профильными министерствами регионального правительства о мерах поддержки проекта. Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году ТЭМЗ получил кредит в 3,5 млн руб. из средств областного фонда развития промышленности. Он предоставлен на пять лет под 1% годовых на развитие производства.

Основная деятельность ТЭМЗ - производство электротехнической продукции и сельхозтехники, также компания развивает направление ветроэнергетики.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области