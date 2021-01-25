Новосибирский аквапарк прекратил работу из-за хозяйственного спора

В Новосибирске приостановил работу «Аквамир» - один из крупнейших крытых аквапарков Европы. Причиной стала смена арендатора объекта.

Сообщение о приостановке работы было размещено сегодня на странице «Аквамира» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня утром комплекс «Аквамира» был заблокирован неизвестными. На данный момент деятельность аквапарка приостановлена…», - говорится в объявлении.

По данным ТАСС, сегодня утром в «Аквамир» прибыли сотрудники полиции. Как пояснил информагентству заместитель директора управляющей аквапарком компании «ВДТ Строй» Сергей Репников, приостановка работы связана с передачей управления другой компании – «Белая сфера». По его словам, планируется сохранить максимальное количество рабочих мест в аквапарке.

Как писали Sibnovosti.ru, «Аквамир» на левом берегу Оби был открыт осенью 2016 года. Его площадь составляет 40 тыс. кв. м.

Фото: сайт аквапарка «Аквамир»