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Экспорт лесоматериалов принес Сибири $2,3 млрд

Главная Экономика
Новосибирск
12:28 25 Января 2021
экспорт, таможня, лес
Автор: Sibnovosti.ru
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Таможенники подвели итоги экспорта лесоматериалов из регионов Сибирского федерального округа в прошлом году. Его объем составил 18,2 млн куб. м или более $2,3 млрд.

По данным Сибирского таможенного управления (СТУ), в сравнении с 2019 годом экспорт снизился в физическом объеме на 11,7%, а в стоимостном – на 9,1%. При этом наибольшее сокращение показали зарубежные поставки необработанного леса. Они упали в физическом объёме на 24,5% (до 2,6 млн куб. м), в стоимостном - на 23,8% (до $259 млн).

Почти 70% экспорта сибирского леса пришлось на Китай, 8,3% - на Японию. Среди государств СНГ безусловным лидером является Узбекистан (7% всего объема).

«За 2020 год экспортные операции по вывозу лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского таможенного управления осуществили 750 участников внешнеэкономической деятельности (уменьшение по сравнению с 2019 годом на 10,9%)», - отметили также в СТУ.

Как писали Sibnovosti.ru, за 10 месяцев прошлого года таможни Сибири возбудили 128 уголовных дел, связанных с контрабандой древесины. Это примерно в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления

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