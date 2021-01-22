Строительство путепровода в Оренбурге завершат к ноябрю этого года

В этом году в Оренбурге будет завершено строительство путепровода через железнодорожные пути на ул. Конституции СССР. Работы начались в 2020-м.

Путепровод возводится на месте его предшественника, который демонтировали в 1992 году из-за аварийности. Он соединит Степной микрорайон с ул. Терешковой и разгрузит ул. Театральную.

По данным официального портала Оренбурга, сумма контракта с подрядчиком составляет 405,8 млн руб. Он должен был выполнен до ноября. В настоящее время осуществляется основной монтаж крупных консольных перекрытий.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года открылось автомобильное движение по путепроводу на обходе Оренбурга. Он расположен на ул. Терешковой. Длина путепровода с полувековым сроком эксплуатации составляет 109 погонных метров.

Фото: официальный портал Оренбурга