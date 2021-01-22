В 2020 году мэрия Новосибирска забрала у арендаторов 169 гектаров

В прошлом году новосибирская мэрия расторгла 96 договоров аренды земельных участков. Общая площадь этих участков, которые вернулись в распоряжение муниципальных властей, составляет 169 га.

Причиной расторжения стали нарушения обязательств со стороны арендаторов. Они были выявлены, в том числе, в ходе реализации городской программы инвентаризация земель.

«Самые большие – участок на ул. Выборной площадью 118,29 га (арендатор – ООО СРЦ «Сибирское кольцо») и участок площадью 30,8 га для строительства сигово-осетрового рыбопитомника (арендатор – ООО «Новосибирский рыбозавод»)», - уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По словам мэра Анатолия Локтя, поэтапная инвентаризация идет с 2018 года. В этом году будет проведена оценка земель Кировского и Советского районов.