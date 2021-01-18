Дефицит бюджета Новосибирска упал до 480 млн рублей

Дефицит бюджета Новосибирска в прошедшем году составил 480,3 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Таким образом, по сравнению с 2019 годом (1,83 млрд руб.) этот показатель сократился почти в четыре раза. Дефицит оказался в 2,5 раза меньше планового значения.

«Так существенно дефицит бюджета уменьшился благодаря сокращению расходов и росту собственных доходов. Они исполнены на 100% к плану. То есть, финансовые службы города выполнили задачу по поступлению в бюджет города налоговых и неналоговых платежей (аренда земли, продажа и аренда имущества) в полном объеме и сокращению бюджетного дефицита, несмотря на спад экономики и расходы, связанные с пандемией COVID-19», - отметили в пресс-центре мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, бюджет Новосибирска на 2021 года сверстан с дефицитом в 800 млн руб. Доходы муниципальной казны в будущем году составят 50,06 млрд руб., расходы – 50,86 млрд руб. Мэр Анатолий Локоть назвал бюджет-2021 одним из самых напряженных за последние годы.

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