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Застройщики Новосибирска превысили показатель 2019 года на 24%

Главная Экономика
Новосибирск
10:45 15 Января 2021
строительство, жилье, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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В прошлом году в Новосибирске значительно вырос объем жилищного строительство. Было введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья.

Результат 2020 года превысил показатель 2019-го на 24%. Как уточнил мэр Анатолий Локоть, в городе было возведено 830 объектов жилищного строительства, включая 111 многоэтажных домов. Примерно половина объема пришлась на комплексную застройку.

«Наибольший прирост площадей жилого фонда показали микрорайоны «Родники» в Калининском районе (84 тыс. кв. м), «Весенний» в Первомайском районе (79 тыс. кв. м), «Чистая Слобода» в Ленинском районе (67,6 тыс. кв. м), «Просторный» и «Матрешкин двор» в Кировском районе (65,6 тыс. кв. м), «Береговой» в Октябрьском районе (57 тыс. кв. м)», – отметил также глава города.

По данным пресс-центра мэрии, в прошлом году завершено возведение пяти долгостроев. В их числе дома на ул. Пролетарской, пр. Дзержинского, ул. Герцена и ул. Серафимовича (два).

Фото: сайт министерства строительства Новосибирской области

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