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В новосибирском городе Черепаново обновили систему теплоснабжения

Главная Экономика
Новосибирск
10:26 15 Января 2021
теплоснабжение, модернизация, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском городе Черепаново завершен проект модернизации системы теплоснабжения. Он реализован с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Проект был призван повысить надежность и экономическую эффективность городского энергетического комплекса, который избавился от устаревших угольных котельных. Его итоги подвели вчера на совещании, которое провел министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

«В 2019-2020 годах модернизирована теплосистема в Черепаново, стоимость работ составила 740 млн руб., в Восточном районе города выполнено строительство двух новых газовых котельных и модернизация одной существующей общей тепловой мощностью 14 МВт, выполнено строительство и реконструкция 5,7 км тепловых сетей. В Западном районе построено шесть новых газовых котельных общей тепловой мощностью 26 МВт, а также выполнено строительство и реконструкция 9 км тепловых сетей», – процитировал министра сайт областного правительства.

Город Черепаново расположен в 73 км к югу от Новосибирска. Его население составляет менее 20 тыс. человек. 

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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