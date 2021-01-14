На въезде в Оренбург проведут реконструкцию моста через Сакмару

Реконструкция моста через реку Сакмару на въезде в Оренбург начнется в этом году. Об этом губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в ходе совещания, посвященного дорожным работам в региональном центре в 2021 году.

«Задача – приступить к работам на действующем мосту осенью. Параллельно нужно начать разбор старого, верхового моста, который разрушен и не используется. На его месте будем строить новый, по которому тоже сможем пустить движение», - сказал глава региона (цитата по порталу правительства Оренбургской области).

Мост через Сакмару был построен почти полвека назад. По данным местных СМИ, генподрядчиком работ в конце прошлого года стала уфимская компания «Регионстройуправление». Сумма контракта с ней составила 795 млн руб.

По сообщению областных властей, в новом сезоне в Оренбурге планируется отремонтировать более 55 км дорог.

Фото: портал правительства Оренбургской области