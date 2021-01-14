14 января
Новосибирск
погода -22 °C
73.53
 
€ 89.78
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

На въезде в Оренбург проведут реконструкцию моста через Сакмару

Главная Экономика
Новосибирск
13:07 14 Января 2021
мост, реконструкция, работы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Реконструкция моста через реку Сакмару на въезде в Оренбург начнется в этом году. Об этом губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в ходе совещания, посвященного дорожным работам в региональном центре в 2021 году.

«Задача – приступить к работам на действующем мосту осенью. Параллельно нужно начать разбор старого, верхового моста, который разрушен и не используется. На его месте будем строить новый, по которому тоже сможем пустить движение», - сказал глава региона (цитата по порталу правительства Оренбургской области).

Мост через Сакмару был построен почти полвека назад. По данным местных СМИ, генподрядчиком работ в конце прошлого года стала уфимская компания «Регионстройуправление». Сумма контракта с ней составила 795 млн руб.

По сообщению областных властей, в новом сезоне в Оренбурге планируется отремонтировать более 55 км дорог.

Фото: портал правительства Оренбургской области

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский ПЛП получит на развитие еще 240,6 млн рублей

Новосибирский ПЛП получит на развитие еще 240,6 млн рублей

29 Декабря 2020 г.
Средства пойдут на строительство дорог и канализации
Новости Новосибирска: Зал прилета открылся в оренбургском аэропорту после реконструкции

Зал прилета открылся в оренбургском аэропорту после реконструкции

25 Декабря 2020 г.
Он расположен в здании на привокзальной площади
Новости Новосибирска: Рост производства российской твердой пшеницы опробуют в Оренбургской области

Рост производства российской твердой пшеницы опробуют в Оренбургской области

24 Декабря 2020 г.
Регион планирует увеличить ее посевы до 400 тыс. га к 2024 году
Новости Новосибирска: Федеральный центр добавит средств на новосибирскую инфраструктуру

Федеральный центр добавит средств на новосибирскую инфраструктуру

24 Декабря 2020 г.
Названы суммы на дорожное строительство у ЛДС и четвертый мост
Новости Новосибирска: В Татарском районе Новосибирской области отвели участок для полигона ТКО

В Татарском районе Новосибирской области отвели участок для полигона ТКО

23 Декабря 2020 г.
Он расположен на территории Новопокровского сельсовета
Новости Новосибирска: В бюджет Новосибирска заложили строительство трамвайных путей к автовокзалу

В бюджет Новосибирска заложили строительство трамвайных путей к автовокзалу

23 Декабря 2020 г.
Горсовет принял бюджет на 2021 год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В российских школах внедрят цифровую образовательную среду

В российских школах внедрят цифровую образовательную среду

13 Января 2021 г.
За четыре года планируется построить почти 2 тыс. новых школ
Новости Новосибирска: «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в первенстве КХЛ

«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в первенстве КХЛ

13 Января 2021 г.
Матч состоялся в Новосибирске
Новости Новосибирска: Новосибирск вошел в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами

Новосибирск вошел в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами

14 Января 2021 г.
Рейтинг возглавила Москва
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru