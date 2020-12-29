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Новосибирский ПЛП получит на развитие еще 240,6 млн рублей

Главная Экономика
Новосибирск
10:51 29 Декабря 2020
бюджет, парк, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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Промышленно-логистический парк (ПЛП) Новосибирской области получит из областного бюджета на свое развитие в 2021 году 240,6 млн руб. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Бюджетные инвестиции будут предоставлены АО «Управляющая компания ПЛП». Средства пойдут на создание новых объектов инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, на строительство межплощадочных дорог и канализационного коллектора.

ПЛП является крупнейшим индустриальным парком в восточной части России. В настоящее время на его территории работает 21 резидент. Три компании являются пользователями его инфраструктуры.

Фото: сайт Промышленно-логистического парка

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