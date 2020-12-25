Зал прилета открылся в оренбургском аэропорту после реконструкции

В аэропорту Оренбурга открылся благоустроенный зал прилета. Он заменил багажный павильон, который располагается в отдельно стоящей одноэтажной постройке.

Новый зал расположен в здании на привокзальной площади аэропорта. Ранее там размещался международный сектор, уточнил портал правительства Оренбургской области.

Общая площадь реконструкции составила около 1 тыс. кв. м. Планируемая пропускная способность – 200 пассажиров в час. Терминал оснащен карусельным багажным транспортером, зоной ожидания для встречающих и т. д.

Фото: портал правительства Оренбургской области