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Зал прилета открылся в оренбургском аэропорту после реконструкции

Главная Экономика
Новосибирск
14:24 25 Декабря 2020
реконструкция, аэропорт, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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В аэропорту Оренбурга открылся благоустроенный зал прилета. Он заменил багажный павильон, который располагается в отдельно стоящей одноэтажной постройке.

Новый зал расположен в здании на привокзальной площади аэропорта. Ранее там размещался международный сектор, уточнил портал правительства Оренбургской области.

Общая площадь реконструкции составила около 1 тыс. кв. м. Планируемая пропускная способность – 200 пассажиров в час. Терминал оснащен карусельным багажным транспортером, зоной ожидания для встречающих и т. д.

Фото: портал правительства Оренбургской области

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