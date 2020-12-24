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Рост производства российской твердой пшеницы опробуют в Оренбургской области

Главная Экономика
Новосибирск
16:14 24 Декабря 2020
регион, зерно, пилот
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство сельского хозяйства РФ решило сделать Оренбургскую область пилотным регионом в программе по увеличению объемов производства твердой пшеницы. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел первый заместитель министра Джамбулат Хатуов.

В настоящее время на этот регион приходится 40% производимой в России пшеницы твердых сортов. Как сообщил портал правительства Оренбургской области со ссылкой на первого вице-губернатора Сергея Балыкина, в 2020 году валовой сбор твердой пшеницы составил 268,3 тыс. т при средней урожайности 10,4 ц/га. Власти Оренбургской области считают возможным расширить площади посева культуры до 400 тыс. га к 2024 году.

«Джамбулат Хатуов заверил, что в ближайшие дни будет подготовлен проект документа, предусматривающий субсидии для производителей твердых сортов пшеницы. Субсидироваться, по словам первого заместителя министра сельского хозяйства РФ, будет каждый килограмм твердой пшеницы, сданный в переработку на территории России», - сообщили в оренбургском правительстве.

Твердая пшеница отличается высоким содержанием белка, каротиноидов и клейковины особого качества. Муку из нее используют при производстве высшего сорта макарон, вермишели и кондитерских изделий.

Фото: pixabay.com

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