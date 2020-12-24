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Федеральный центр добавит средств на новосибирскую инфраструктуру

Главная Экономика
Новосибирск
13:44 24 Декабря 2020
строительство, средства, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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Комиссия Федерального собрания перераспределила бюджетные ассигнования на проекты в Новосибирской области. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.

По его данным, на обеспечение транспортной доступности строящегося на левом берегу Оби ледового дворца спорта (ЛДС) направят 600 млн руб. в 2021 году и 590 млн руб. в 2022-м. Средства пойдут на реконструкцию пл. Лыщинского с примыкающими участками автодорог и дорог по дамбе Октябрьского моста и от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус», а также на строительство автодороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории ЛДС.

Как писали Sibnovosti.ru, 1 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о том, что городские власти временно отказались от строительства пешеходного моста, который должен был обеспечить проход людей через ул. Немировича-Данченко, Блюхера и пр. Карла Маркса до входа на пешеходную зону, ведущую к ЛДС. Причиной стала высокая стоимость проекта (300 млн руб.) при трудностях, которые испытывает муниципальный бюджет.  

Также, по словам Александра Жукова, которые привел сайт правительства области, на строительство моста через Обь в черте Новосибирска в 2023 году выделяется 2,1 млрд руб.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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