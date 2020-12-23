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В Татарском районе Новосибирской области отвели участок для полигона ТКО

Главная Экономика
Новосибирск
13:53 23 Декабря 2020
полигон, мусор, распоряжение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области выделили крупный земельный участок для создания полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующее распоряжение правительства региона датировано 22 декабря.

В документе говорится «о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую для размещения комплексного полигона для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов». Решение принято с учетом ходатайства администрации Татарского района.

Участок расположен на территории Новопокровского сельсовета. Его площадь составляет 32,7 га.

В начале декабря министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил ТАСС, что в 2021 году областные власти намерены построить два полигона ТКО - в Болотнинском и Карасукском районах. Кроме того, появятся две площадки временного накопления ТКО в Маслянинском и Чулымском районах.

Фото: pixabay.com

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