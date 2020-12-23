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В бюджет Новосибирска заложили строительство трамвайных путей к автовокзалу

Главная Экономика
Новосибирск
12:29 23 Декабря 2020
бюджет, трамвай, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В бюджете Новосибирска на 2021 год появились расходы на строительство трамвайных путей до нового автовокзала «Восточный» на Гусинобродском шоссе. Их объем составил 25 млн руб.

Сегодня новосибирский горсовет утвердил в итоговом чтении проект муниципального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. По данным пресс-центра мэрии, расходы на строительство трамвайных путей были внесены главой города Анатолием Локтем в качестве поправки.

Как писали Sibnovosti.ru, новый новосибирский автовокзал был открыт на восточной окраине города в декабре 2019 года. Тогда сообщалось, что трамвайная линия от остановки «Сад мичуринцев» должна быть проведена к нему в 2020-м. Еще ранее, в феврале 2019 года, Анатолий Локоть говорил о том, что проект строительства трамвайной ветки в Октябрьском районе находится в высокой степени готовности.

Также по инициативе мэра трехлетний бюджет предусматривает расходы по 50 млн руб. ежегодно на содержание территорий районов, еще по 50 млн руб. - на приобретение специализированной техники для уборки города. В утвержденном сегодня варианте доходы Новосибирска в 2021 году составят 50,1 млрд руб., расходы – 50,9 млрд руб.

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