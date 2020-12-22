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Два участка трассы в Казахстан обновили в Оренбургской области

Главная Экономика
Новосибирск
14:55 22 Декабря 2020
трасса, ремонт, казахстан
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбургской области отремонтировали два участка федеральной трассы, ведущей к границе с Казахстаном. Их общая протяженность составляет 24 км.

Работы на трассе Р-239 вело ФКУ Упрдор «Приуралье». Один из участков расположен близ Соль-Илецка, второй - близ населенных пунктов Угольное и Возрождение.

«Дорожники выполнили полную замену конструкции дорожной одежды: восстановили нижний и верхний слои основания из асфальтобетона, выполнили устройство выравнивающего слоя покрытия, восстановили нижний и верхний слои покрытия. На втором участке верхний слой покрытия выполнили в соответствии с новыми требованиями», - сообщили в ФКУ Упрдор «Приуралье».

По данным учреждения, в результате выполненных работ на участках увеличились прочностные и эксплуатационные характеристики дороги.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре 2020 года завершили строительство автодороги, связывающей Омск с районным центром Русская Поляна. Ее протяженность составила 15,8 км. Дорога, которой жители Омской области пользовались до сих пор, частично проходит по территории Казахстана. После завершения демаркационных работ на российско-казахстанской границе движение на этом участке должно быть закрыто. Безостановочный проезд граждан России продлили до 1 января 2021 года.

Фото: сайт ФКУ Упрдор «Приуралье»

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