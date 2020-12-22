Авиакомпании готовят рейсы из Сибири на юг

Авиаперевозчики не теряют надежду на восстановление международного сообщения. Росавиация согласовала очередные допуски на осуществление полетов.

Приказ ведомства датирован 21 декабря. Согласно документу, авиакомпания «Северный ветер» намерена открыть маршруты в Израиль из ряда российских городов. В том числе в Тель-Авив из Омска и Красноярска с частотой два раза в неделю. «Уральские авиалинии» получили допуск на семь полетов в неделю из Новосибирска в кипрский город Ларнаку.

В свою очередь, у Royal Flight есть теперь разрешение на еженедельный рейс из Новосибирска в Маскат. Ранее из аэропорта Толмачёво не было прямых рейсов в столицу Омана. Напомним, что в ноябре этого года впервые стартовали рейсы из Новосибирска на танзанийский остров Занзибар.

Фото: pixabay.com