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Авиакомпании готовят рейсы из Сибири на юг

Главная Экономика
Новосибирск
14:37 22 Декабря 2020
авиакомпания, рейсы, допуск
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиаперевозчики не теряют надежду на восстановление международного сообщения. Росавиация согласовала очередные допуски на осуществление полетов.

Приказ ведомства датирован 21 декабря. Согласно документу, авиакомпания «Северный ветер» намерена открыть маршруты в Израиль из ряда российских городов. В том числе в Тель-Авив из Омска и Красноярска с частотой два раза в неделю. «Уральские авиалинии» получили допуск на семь полетов в неделю из Новосибирска в кипрский город Ларнаку.

В свою очередь, у Royal Flight есть теперь разрешение на еженедельный рейс из Новосибирска в Маскат. Ранее из аэропорта Толмачёво не было прямых рейсов в столицу Омана. Напомним, что в ноябре этого года впервые стартовали рейсы из Новосибирска на танзанийский остров Занзибар.  

Фото: pixabay.com

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