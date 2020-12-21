Детский реабилитационный центр мирового уровня построят под Новосибирском

К 2024 году под Новосибирском появится детский реабилитационный центр мирового уровня. Постановление о его создании подписал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин.

Федеральный детский реабилитационный центр разместится на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района региона. Учреждение будет рассчитан на 300 коек. На его строительство и оснащение правительство направит 7,6 млрд руб.

«В новом центре будут восстанавливаться ребята с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств… В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажерами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажерах и в специальных бассейнах)», - говорится в сообщении федерального правительства.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре этого года в Новосибирске ввели в эксплуатацию комплекс областного перинатального центра. Он состоит из четырех блоков высотой шесть-семь этажей, соединенных переходом со зданием областной больницы. Строительство объекта велось с 2013 года.

Фото: электронный справочник 2ГИС