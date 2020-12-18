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Новосибирскую недвижимость «Сибавтобана» выставили на торги

Главная Экономика
Новосибирск
15:49 18 Декабря 2020
банкрот, дороги, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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На торги выставлена недвижимость крупной новосибирской дорожно-строительной компании «Сибавтобан». Она была признана банкротом весной этого года.

Сообщение о предстоящем 5 февраля аукционе опубликовал его организатор. Заявки будут приниматься с 21 декабря.

В лот вошли комплекс асфальтобетонного завода общей площадью 10,7 тыс. кв. м и земельный участок в 17,5 га. Это имущество находится на ул. Игарской на северной окраине Новосибирска. Начальная цена активов установлена в размере  458,4 млн руб.

ООО «Сибавтобан» проработало на сибирском рынке около 20 лет. Компания, в частности, принимала участие, в строительстве Бугринского моста, Северного и Восточного обходов Новосибирска. Кроме того, она получила госконтракт в 6,1 млрд руб. на строительство обхода Симферополя в Крыму.

Как сообщали Sibnovosti.ru, летом этого года новосибирец Юрий Куклин уведомил областной арбитражный суд о том, что намерен погасить задолженность «Сибавтобана». Она составляла тогда 827,8 млн руб.

Фото: отчет ООО «Сибирский центр независимых экспертиз» об оценке имущества ООО «Сибавтобан»

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