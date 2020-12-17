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Владимир Путин дал прогноз о сроках восстановления экономики

Главная Экономика
Новосибирск
19:20 17 Декабря 2020
путин, экономика, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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По оценкам президента России Владимира Путина, восстановление экономики страны после пандемии коронавируса произойдет в конце 2021 – начале 2022 года. Об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции, сообщает «Общественное телевидение России».

Владимир Путин также выразил надежду на то, что в ближайшие шесть месяцев ситуация изменится к лучшему.

«Что касается экономики, конец 2021 - первый квартал 2022 - мы все проблемы преодолеем. В следующем году рассчитываем выйти на позитивные тенденции по ВВП. Всем нужно активно работать», – сказал он.

В общей сложности на поддержку граждан и промышленности, по словам президента, направили свыше 4,5 трлн руб.

Фото: pixabay.com

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