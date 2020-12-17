Бюджет Оренбургской области добавил 9,6 млрд рублей

Законодательное собрание Оренбургской области утвердило бюджет региона на 2021 год. Сессия регионального парламента прошла сегодня.

Как сообщил сайт заксобрания, доходная часть бюджета составит 100,33 млрд руб., расходная – 110,36 млрд руб. Таким образом, размер дефицита – около 10 млрд руб.

«На строительство объектов здравоохранения заложено 1,6 млрд. Продолжится возведение областной детской больницы в Оренбурге. В сельских территориях планируют построить 16 ФАПов и четыре врачебных амбулаторий, приобрести 12 передвижных мобильных медицинских комплексов», - говорится, в частности, в сообщении заксобрания.

В числе конкретных объектов социальной сферы, указанных в пресс-релизе областного парламента, стадион «Локомотив» в Орске (165 млн руб.), школа на 1 135 мест в пос. Южном Оренбурга и школа на 500 мест в Подгородней Покровке Оренбургского района.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области