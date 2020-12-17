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Бюджет Оренбургской области добавил 9,6 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
19:06 17 Декабря 2020
бюджет, законодательное собрание, школы
Автор: Sibnovosti.ru
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Законодательное собрание Оренбургской области утвердило бюджет региона на 2021 год. Сессия регионального парламента прошла сегодня.  

Как сообщил сайт заксобрания, доходная часть бюджета составит 100,33 млрд руб., расходная – 110,36 млрд руб. Таким образом, размер дефицита – около 10 млрд руб.

«На строительство объектов здравоохранения заложено 1,6 млрд. Продолжится возведение областной детской больницы в Оренбурге. В сельских территориях планируют построить 16 ФАПов и четыре врачебных амбулаторий, приобрести 12 передвижных мобильных медицинских комплексов», - говорится, в частности, в сообщении заксобрания.

В числе конкретных объектов социальной сферы, указанных в пресс-релизе областного парламента, стадион «Локомотив» в Орске (165 млн руб.), школа на 1 135 мест в пос. Южном Оренбурга и школа на 500 мест в Подгородней Покровке Оренбургского района.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области

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