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Новосибирское промпроизводство сократилось на 0,8% за 11 месяцев

Главная Экономика
Новосибирск
09:39 17 Декабря 2020
промышленность, статистика, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирскстат опубликовала последние в этом году данные о состоянии промышленного производства. Они подводят итоги работы отрасли за 11 месяцев.

Согласно сводке, индекс промпроизводства в январе – ноябре 2020 года составил 99,2%. Таким образом, отставание от прошлогоднего показателя за аналогичный период – 0,8%. При этом обрабатывающая промышленность осталась в «плюсе». Здесь зафиксирован рост в 1,7%. Это на 0,3% больше, чем по итогам 10 месяцев. Стоит также отметить рост производства текстильных изделий (на 38,3%), лекарственных средств и медицинских материалов (на 32,8%).

Не удалось сократить отставание в добыче полезных ископаемых. В этом сегменте промышленности индекс производства по результатам работы я январе – ноябре составил 89,4%.  

Новосибирскстат также представил результаты исследования, касающегося объема просроченной задолженности по заработной плате в целом по экономике области. На 1 декабря 2020 года он составил 48,7 млн руб. Это на 22,6% меньше, чем к 1 ноября 2020-го.

Фото: pixabay.com

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