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«Новосибирский» добавил розы к овощам

Главная Экономика
Новосибирск
15:43 16 Декабря 2020
цветы, комплекс, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО Тепличный комплекс «Новосибирский», ранее специализировавшееся только на выращивании овощей, в этом году реконструировало 2 га теплиц для выращивания роз. На предприятии открылся цех среза роз.

«При выходе на проектную мощность в 2022 году планируется производство 7 млн роз в год. Реализация нового проекта позволит обеспечить качественными цветами не только Новосибирскую область, но и соседние регионы», - говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

По данным областных властей, в течение пяти лет в ходе реконструкции всех теплиц «Новосибирский» (общей площадью 16 га) тепличный комплекс планируют перепрофилировать с производства овощей на производство цветов. Помимо роз там планируется выращивать хризантемы и герберы.

ООО Тепличный комплекс «Новосибирский» входит в группу компаний «Горкунов». Как писали Sibnovosti.ru, в конце 2018 года Группа компаний «Горкунов» ввела в строй вторую очередь тепличного комбината «Толмачевский» под Новосибирском. Ее стоимость составила 1,8 млрд руб. В прошлом году «Толмачевский» взял в аренду тепличный комплекс ОАО «Индустриальный» в Барнауле.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

 

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