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Начало строительства новосибирского Южного транзита запланировали на 2023 год

Главная Экономика
Новосибирск
11:51 16 Декабря 2020
строительство, дорога, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство автомобильного Южного транзита в Новосибирской области, возможно, начнется в 2023 году. Его общая протяженность с учетом транспортных развязок и уже построенного Бугринского моста через Обь в Новосибирске составит 26 км.

Перспективы проекта обсудили на областном совещании, которое провел вчера губернатор Андрей Травников. По данным сайта правительства региона, в черте Новосибирска автодорога соответствует магистрали I класса протяженностью 14,2 км. За городом – это IБ технической категории протяженностью 8 км. При реализации проекта предусматривается устройство от четырех до шести полос с расчетной скоростью не менее 120 км/ч. Пропускная способность автодороги составит до 120 тыс. автомобилей в сутки.

Южный транзит обеспечит транспортную связь между автодорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт». Он позволит вывести транзитные транспортные потоки за пределы Новосибирска. Строительство Южного транзита может быть завершено в 2026-2027 годы.

Как писали Sibnovosti.ru, в связи с расторжением контракта с АО «Сибмост», в Новосибирской области в очередной раз перенесены сроки сдачи Восточного обхода Новосибирска. Теперь первый этап предполагается завершить в 2024 году.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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