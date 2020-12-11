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В Новосибирской области вложат 11 млрд рублей в модернизацию здравоохранения

Главная Экономика
Новосибирск
17:34 11 Декабря 2020
строительство, больница, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения позволит привлечь в эту сферу в Новосибирской области 11 млрд руб. Эта сумма рассчитана до 2025 года.

О планах региона в связи с этой программой рассказал новосибирский губернатор Андрей Травников. Сегодня он провел свою итоговую пресс-конференцию. Программа предусматривает строительство новых поликлиник, ремонт существующих и обновление материальной базы.

«95% этих средств – на условиях софинансирования – мы получим из федерального бюджета», пояснил глава региона.

До 2025 года в Новосибирской области запланировано строительство 16 объектов. В их числе несколько поликлинических подразделений.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

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