В Новосибирской области вложат 11 млрд рублей в модернизацию здравоохранения

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения позволит привлечь в эту сферу в Новосибирской области 11 млрд руб. Эта сумма рассчитана до 2025 года.

О планах региона в связи с этой программой рассказал новосибирский губернатор Андрей Травников. Сегодня он провел свою итоговую пресс-конференцию. Программа предусматривает строительство новых поликлиник, ремонт существующих и обновление материальной базы.

«95% этих средств – на условиях софинансирования – мы получим из федерального бюджета», пояснил глава региона.

До 2025 года в Новосибирской области запланировано строительство 16 объектов. В их числе несколько поликлинических подразделений.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»