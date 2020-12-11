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Оренбургские депутаты будут добиваться оптимизации работы мэрии

Главная Экономика
Новосибирск
17:09 11 Декабря 2020
бюджет, депутаты, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Оренбургский горсовет намерен добиваться оптимизации работы структур мэрии. Об этом говорится в протокольном поручении комитета городского парламента по бюджетно-финансовой и налоговой политике.

Комитет рассмотрел проект муниципального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.  

«Комитетом дано протокольное поручение о необходимости оптимизации работы структур администрации города. В следующем году мы будем обязательно рассматривать эффективность работы городских структур», - привел официальный портал Оренбурга комментарий председателя комитета Игоря Абдульманова.

Бюджет Оренбурга на предстоящие три года запланирован бездефицитным. На 2021 год доходы и расходы составят 13,69 млрд руб.

Фото: официальный портал Оренбурга

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