Новосибирск получит машины для уборки тротуаров

Мэрия Новосибирска решила закупить в 2021 году технику для уборки тротуаров. Необходимые для этого поправки предполагается внести в муниципальный бюджет при его втором чтении.

Речь идет о выделении дополнительно 50 млн руб.

«На эти средства планируется закупить от 15 до 20 единиц универсальной техники, которая позволит работать в зимний и летний периоды», – сказал мэр Анатолий Локоть.

По его словам, планируется приобрести машины типа «Амкадор» 1400-1600 и МКСМ-800. На них можно устанавливать навесное оборудование (щетки, ковши или вилы) и использовать как для вывоза снега, так и для очистки дорог от пыли, грязи и мусора.

Как писали Sibnovosti.ru, крупную партию техники для уборки дорог мэрия Новосибирска получила в 2018 году. Покупка 48 машин обошлась тогда в 346,4 млн руб.

Фото: страница департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в соцсети «ВКонтакте»