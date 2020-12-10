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Новосибирск получит машины для уборки тротуаров

Главная Экономика
Новосибирск
21:20 10 Декабря 2020
уборка, улицы, техника
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска решила закупить в 2021 году технику для уборки тротуаров. Необходимые для этого поправки предполагается внести в муниципальный бюджет при его втором чтении.

Речь идет о выделении дополнительно 50 млн руб.

«На эти средства планируется закупить от 15 до 20 единиц универсальной техники, которая позволит работать в зимний и летний периоды», – сказал мэр Анатолий Локоть.

По его словам, планируется приобрести машины типа «Амкадор» 1400-1600 и МКСМ-800. На них можно устанавливать навесное оборудование (щетки, ковши или вилы) и использовать как для вывоза снега, так и для очистки дорог от пыли, грязи и мусора.

Как писали Sibnovosti.ru, крупную партию техники для уборки дорог мэрия Новосибирска получила в 2018 году. Покупка 48 машин обошлась тогда в 346,4 млн руб.

Фото: страница департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в соцсети «ВКонтакте»

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