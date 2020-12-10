Новосибирская область удваивает парки

Власти Новосибирской области запланировали строительство вторых очередей для Академпарка и Биотехнопарка. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания регионального совета по инвестициям.

Оба проекта уже исчерпали площади, позволяющие привлекать резидентов.

«По Биотехнопарку идет подбор земельных участков, по Академпарку определились с локациями, приняты необходимые организационные решения, чтобы у Академпарка появились свободные финансовые ресурсы уже со следующего года - для начала реализации этих планов. Ждем окончательной разработки и утверждения бизнес-планов по тем земельным участкам, которые мы предполагаем», - сообщил губернатор Андрей Травников.

Как писали Sibnovosti.ru в августе прошлого года, АО «Технопарк новосибирского Академгородка» (Академпарк) предложил построить еще три здания в Советском районе Новосибирска. Тогда гендиректор Академпарка Владимир Никонов заявил на заседании регионального инвестиционного совета, что «за прошлый год неудовлетворенные обращения мы оцениваем примерно в 15 тыс. кв. м».

Биотехнопарк расположен в наукограде Кольцово. Площадь его первой очереди составляет 20 га.

Кроме того, глава региона сообщил о том, что принято решение создании нового промышленно-логистического парка – Южного ПЛП – между Бердском и Искитимом.

Фото: сайт Академпарка