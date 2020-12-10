Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на говядину

Цены на говядину в России в этом году выросли на рекордные 17,5%. Сейчас килограмм такого мяса стоит в четыре раза дороже курятины, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР). В Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ) предупреждают о дальнейшем подорожании.

О причинах, по которым цены на мясо крупного рогатого скота будут расти и дальше, ОТР рассказала исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина. По ее словам, это связано с отменой тарифных квот на ввоз говядины в РФ.

Напомним, что в ноябре правительственная комиссия на заседании одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию говядины и введение ставки таможенной пошлины на такую продукцию до 27,5%.

«У нас по квотам завозится 390 тыс. т. С отменой этого объема, который можно завозить по квотам, мы переходим к более высокой ставке таможенной пошлины. Что и явилось, в принципе, основанием для подобных прогнозов», - пояснила Екатерина Лучкина.

Тарифные квоты на говядину в России ввели еще в 2003 году. Это позволяло завозить в страну установленный объем мяса по льготной ставке 15%. А при ввозе сверх этого объема продукция облагалась пошлиной по ставке 50%.

Инициаторы изменения таможенно-тарифного регулирования указывают, что действующий механизм квот неэффективен: страны, которые могут ввозить в Россию мясо крупного рогатого скота, не выбирают полностью свои квоты.

Собеседница ОТР с такой позицией не согласна. Про ее мнению, «принимать кардинальные решения по отмене квот, и тем более в год пандемии, обосновывая тем, что они не выбираются, наверное, преждевременно».

«Посмотрите, почему не выбраны квоты в текущем году. У нас остановились практически полностью многие каналы сбыта. Это, в первую очередь, канал социального питания. Также были закрыты каналы общественного питания. Вот это все, естественно, сказалось на совокупном спросе. И говядины было ввезено меньше. Поэтому квоты были не выбраны», - сказала Екатерина Лучкина.

В НСМ также отмечают, что эта ситуация усугубляется еще и нехваткой внутреннего производства говядины: оно растет медленно.

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