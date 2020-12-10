10 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на говядину

Главная Экономика
Новосибирск
14:03 10 Декабря 2020
цена, продукты, рост
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Цены на говядину в России в этом году выросли на рекордные 17,5%. Сейчас килограмм такого мяса стоит в четыре раза дороже курятины, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР). В Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ) предупреждают о дальнейшем подорожании.

О причинах, по которым цены на мясо крупного рогатого скота будут расти и дальше, ОТР рассказала исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина. По ее словам, это связано с отменой тарифных квот на ввоз говядины в РФ.

Напомним, что в ноябре правительственная комиссия на заседании одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию говядины и введение ставки таможенной пошлины на такую продукцию до 27,5%.

«У нас по квотам завозится 390 тыс. т. С отменой этого объема, который можно завозить по квотам, мы переходим к более высокой ставке таможенной пошлины. Что и явилось, в принципе, основанием для подобных прогнозов», - пояснила Екатерина Лучкина.

Тарифные квоты на говядину в России ввели еще в 2003 году. Это позволяло завозить в страну установленный объем мяса по льготной ставке 15%. А при ввозе сверх этого объема продукция облагалась пошлиной по ставке 50%.

Инициаторы изменения таможенно-тарифного регулирования указывают, что действующий механизм квот неэффективен: страны, которые могут ввозить в Россию мясо крупного рогатого скота, не выбирают полностью свои квоты.

Собеседница ОТР с такой позицией не согласна. Про ее мнению, «принимать кардинальные решения по отмене квот, и тем более в год пандемии, обосновывая тем, что они не выбираются, наверное, преждевременно».

«Посмотрите, почему не выбраны квоты в текущем году. У нас остановились практически полностью многие каналы сбыта. Это, в первую очередь, канал социального питания. Также были закрыты каналы общественного питания. Вот это все, естественно, сказалось на совокупном спросе. И говядины было ввезено меньше. Поэтому квоты были не выбраны», - сказала Екатерина Лучкина.

В НСМ также отмечают, что эта ситуация усугубляется еще и нехваткой внутреннего производства говядины: оно растет медленно.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В новосибирском наукограде запланировано строительство конгресс-холла

В новосибирском наукограде запланировано строительство конгресс-холла

9 Декабря 2020 г.
Стоимость объекта составит 1,5-2 млрд рублей
Новости Новосибирска: В Новосибирске перед Новым годом понадобились продавцы

В Новосибирске перед Новым годом понадобились продавцы

9 Декабря 2020 г.
На них приходится 39% вакансий
Новости Новосибирска: Под здание новосибирской гимназии подвели новый фундамент

Под здание новосибирской гимназии подвели новый фундамент

9 Декабря 2020 г.
Проект скорректировали после жалоб местных жителей
Новости Новосибирска: «РУСТ-Энерго» запустит линию по выпуску Li-ion аккумуляторов в Оренбурге

«РУСТ-Энерго» запустит линию по выпуску Li-ion аккумуляторов в Оренбурге

8 Декабря 2020 г.
Компания получит господдержку со стороны областных властей
Новости Новосибирска: Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

4 Декабря 2020 г.
Город получит на инфраструктуру почти 5 млрд рублей за четыре года
Новости Новосибирска: Федеральный фонд включится в завершение долгостроев «Новомарусино» в Новосибирске

Федеральный фонд включится в завершение долгостроев «Новомарусино» в Новосибирске

2 Декабря 2020 г.
Работы должны начаться в 2021 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» выиграл последний домашний матч года

Новосибирский волейбольный «Локомотив» выиграл последний домашний матч года

8 Декабря 2020 г.
Его соперником был уфимский «Урал»
Новости Новосибирска: В Оренбургской области тушат пожар на нефтяном месторождении

В Оренбургской области тушат пожар на нефтяном месторождении

9 Декабря 2020 г.
Один пострадавший доставлен в больницу с ожогами
Новости Новосибирска: Миграционная убыль населения Сибири достигла 14,5 тыс. человек

Миграционная убыль населения Сибири достигла 14,5 тыс. человек

10 Декабря 2020 г.
Новосибирскстат подвел итоги за девять месяцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru