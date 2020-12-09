9 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В новосибирском наукограде запланировано строительство конгресс-холла

Главная Экономика
Новосибирск
17:03 9 Декабря 2020
строительство, центр, проект
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

К открытию центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) в новосибирском наукограде Кольцово там построят многофункциональный центр. Об этом сообщила сегодня вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

«… По сути это конгресс-холл. В 2023 году данный объект должен быть сдан. Мы рассчитываем, что к моменту открытия нашего флагмана в рамках проекта Академгородок 2.0 - ЦКП СКИФ - двери нашего многофункционального центра будут распахнуты для всех гостей», - сказала она.

В настоящее время муниципалитет готовит проектно-сметную документацию. Стоимость объекта составит 1,5-2 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года АО «Центральный проектно-технологический институт» завершило работу над генпланом размещения объектов ЦКП СКИФ. Заказчиком выступил Институт катализа Сибирского отделения РАН.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирске перед Новым годом понадобились продавцы

В Новосибирске перед Новым годом понадобились продавцы

9 Декабря 2020 г.
На них приходится 39% вакансий
Новости Новосибирска: Под здание новосибирской гимназии подвели новый фундамент

Под здание новосибирской гимназии подвели новый фундамент

9 Декабря 2020 г.
Проект скорректировали после жалоб местных жителей
Новости Новосибирска: «РУСТ-Энерго» запустит линию по выпуску Li-ion аккумуляторов в Оренбурге

«РУСТ-Энерго» запустит линию по выпуску Li-ion аккумуляторов в Оренбурге

8 Декабря 2020 г.
Компания получит господдержку со стороны областных властей
Новости Новосибирска: Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

4 Декабря 2020 г.
Город получит на инфраструктуру почти 5 млрд рублей за четыре года
Новости Новосибирска: Федеральный фонд включится в завершение долгостроев «Новомарусино» в Новосибирске

Федеральный фонд включится в завершение долгостроев «Новомарусино» в Новосибирске

2 Декабря 2020 г.
Работы должны начаться в 2021 году
Новости Новосибирска: В Новосибирске отложили строительство пешеходного моста к новому ЛДС

В Новосибирске отложили строительство пешеходного моста к новому ЛДС

1 Декабря 2020 г.
Стоимость объекта составляет 300 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Налетчика задержали в Оренбурге после серии нападений

Налетчика задержали в Оренбурге после серии нападений

7 Декабря 2020 г.
Подозреваемый использовал нож и медицинскую маску
Новости Новосибирска: Новосибирский минздрав приобрел еще 300 кислородных концентраторов

Новосибирский минздрав приобрел еще 300 кислородных концентраторов

4 Декабря 2020 г.
Число случаев заболевания COVID-19 в регионе выросло на 176
Новости Новосибирска: Минфин РФ упрощает получение вычета по НДФЛ

Минфин РФ упрощает получение вычета по НДФЛ

8 Декабря 2020 г.
В министерстве подготовили новый порядок получения вычета
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru