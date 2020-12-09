В новосибирском наукограде запланировано строительство конгресс-холла

К открытию центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) в новосибирском наукограде Кольцово там построят многофункциональный центр. Об этом сообщила сегодня вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

«… По сути это конгресс-холл. В 2023 году данный объект должен быть сдан. Мы рассчитываем, что к моменту открытия нашего флагмана в рамках проекта Академгородок 2.0 - ЦКП СКИФ - двери нашего многофункционального центра будут распахнуты для всех гостей», - сказала она.

В настоящее время муниципалитет готовит проектно-сметную документацию. Стоимость объекта составит 1,5-2 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года АО «Центральный проектно-технологический институт» завершило работу над генпланом размещения объектов ЦКП СКИФ. Заказчиком выступил Институт катализа Сибирского отделения РАН.

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