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В Новосибирске перед Новым годом понадобились продавцы

Главная Экономика
Новосибирск
13:30 9 Декабря 2020
работа, продажа, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
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В России отмечен резкий рост вакансий, имеющих отношение к новогодним праздникам. Их рост по сравнению с концом 2019 года составил 272%.

Исследование предложения и спроса в этом сегменте рынка труда провел сервис «Авито Работа». По его данным, медианная зарплата в таких вакансиях составляет 35 тыс. руб. В Новосибирске она на 7 тыс. руб. меньше. Причем, как отмечается в исследовании, медианная зарплата в вакансиях в этом городе сократилась на 7%.  

«В конце  года самыми востребованными сотрудниками в Новосибирске становятся продавцы – на эту специальность приходится 39% вакансий», - отметили также в «Авито Работа».

По данным Новосибирскстата, в третьем квартале 2020 года в Новосибирской области в режиме неполного рабочего времени работали 31,9 тыс. человек. В простое по различным причинам находились 4,5 тыс. человек, отпуска без сохранения зарплаты были предоставлены 55,1 тыс. сотрудников.

Фото: pixabay.com

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