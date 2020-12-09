Под здание новосибирской гимназии подвели новый фундамент

Строители гимназии №3 в новосибирском Академгородке внесли коррективы в проект. Свайный фундамент заменили монолитной железобетонной плитой.

Изменения были внесены после многочисленных обращений от местных жителей, недовольных шумом и вибрацией при забивке свай.

«Сейчас ведется кладка двух блок-секций и подготовка к устройству фундамента основного здания – для этого будет заложено около 1 тыс. свай. Их не вбивают, а бурят скважину и затем заливают раствором», – отметил мэр Анатолий Локоть, побывавший на строительной площадке.

Работы на Детском проезде ведет ООО ПКФ «Агросервис». На месте снесенного здания 1958 года постройки на 550 мест предстоит возвести корпуса переменной этажности (три-четыре этажа). Они рассчитаны на 1,1 тыс. мест.

«15 января включим отопление в блок-секции Б, и там начнутся отделочные работы. В конце февраля включим и блок-секцию В. Таким образом, весной начнется отделка обоих корпусов. Также в январе приступим к устройству фундамента центрального здания», – привел пресс-центр мэрии комментарий гендиректора «Агросервиса» Сергея Григорьева.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook