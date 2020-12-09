9 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Под здание новосибирской гимназии подвели новый фундамент

Главная Экономика
Новосибирск
12:05 9 Декабря 2020
строительство, проект, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Строители гимназии №3 в новосибирском Академгородке внесли коррективы в проект. Свайный фундамент заменили монолитной железобетонной плитой.

Изменения были внесены после многочисленных обращений от местных жителей, недовольных шумом и вибрацией при забивке свай.

«Сейчас ведется кладка двух блок-секций и подготовка к устройству фундамента основного здания – для этого будет заложено около 1 тыс. свай. Их не вбивают, а бурят скважину и затем заливают раствором», – отметил мэр Анатолий Локоть, побывавший на строительной площадке.

Работы на Детском проезде ведет ООО ПКФ «Агросервис». На месте снесенного здания 1958 года постройки на 550 мест предстоит возвести  корпуса переменной этажности (три-четыре этажа). Они рассчитаны на 1,1 тыс. мест.

«15 января включим отопление в блок-секции Б, и там начнутся отделочные работы. В конце февраля включим и блок-секцию В. Таким образом, весной начнется отделка обоих корпусов. Также в январе приступим к устройству фундамента центрального здания», – привел пресс-центр мэрии комментарий гендиректора «Агросервиса» Сергея Григорьева.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «РУСТ-Энерго» запустит линию по выпуску Li-ion аккумуляторов в Оренбурге

«РУСТ-Энерго» запустит линию по выпуску Li-ion аккумуляторов в Оренбурге

8 Декабря 2020 г.
Компания получит господдержку со стороны областных властей
Новости Новосибирска: Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

4 Декабря 2020 г.
Город получит на инфраструктуру почти 5 млрд рублей за четыре года
Новости Новосибирска: Федеральный фонд включится в завершение долгостроев «Новомарусино» в Новосибирске

Федеральный фонд включится в завершение долгостроев «Новомарусино» в Новосибирске

2 Декабря 2020 г.
Работы должны начаться в 2021 году
Новости Новосибирска: В Новосибирске отложили строительство пешеходного моста к новому ЛДС

В Новосибирске отложили строительство пешеходного моста к новому ЛДС

1 Декабря 2020 г.
Стоимость объекта составляет 300 млн рублей
Новости Новосибирска: На выезде из Оренбурга построили новый путепровод вместо рухнувшего

На выезде из Оренбурга построили новый путепровод вместо рухнувшего

30 Ноября 2020 г.
Объект построен с 50-летней гарантией
Новости Новосибирска: Бюджет Оренбургской области принят в первом чтении

Бюджет Оренбургской области принят в первом чтении

27 Ноября 2020 г.
Дефицит утвержден в объеме около 10 млрд рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» выиграл последний домашний матч года

Новосибирский волейбольный «Локомотив» выиграл последний домашний матч года

8 Декабря 2020 г.
Его соперником был уфимский «Урал»
Новости Новосибирска: Новосибирский минздрав приобрел еще 300 кислородных концентраторов

Новосибирский минздрав приобрел еще 300 кислородных концентраторов

4 Декабря 2020 г.
Число случаев заболевания COVID-19 в регионе выросло на 176
Новости Новосибирска: Медсестры новосибирской больницы пошли под суд за жестокое обращение с детьми

Медсестры новосибирской больницы пошли под суд за жестокое обращение с детьми

4 Декабря 2020 г.
Инциденты в туберкулезной больнице произошли в начале ноября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru