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«РУСТ-Энерго» запустит линию по выпуску Li-ion аккумуляторов в Оренбурге

Главная Экономика
Новосибирск
18:26 8 Декабря 2020
предприятие, постановление, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «РУСТ-Энерго» получит поддержку со стороны областных властей при создании производства в Оренбурге. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер.

Этот документ вносит изменения в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области, по которым предоставляются меры господдержки. «РУСТ-Энерго» планирует создать автоматизированную линию для производства Li-ion аккумуляторов.

«Планируемая производительность​ производственной площадки ООО «РУСТ-Энерго» в Оренбурге – до 40 тыс. аккумуляторов в год. Планируемый штат сотрудников – 25-30 человек», - говорится в сообщении портала правительства Оренбургской области.

ООО «РУСТ-Энерго» - проектно-инжиниринговая компания, специализирующаяся на конструировании и изготовлении источников энергии на основе литий-ионных аккумуляторов, первичных источников тока и суперконденсаторов собственной разработки, говорится на ее сайте. Компания имеет производственные мощности в Москве и обособленное подразделение в Оренбурге.

Фото: сайт ООО «РУСТ-Энерго»

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