Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

В ближайшие четыре года Новосибирская область получит 4,9 млрд руб. из федерального бюджета по проекту «Жилье». Эти средства пойдут на строительство объектов инфраструктуры в отдаленных районах Новосибирска.

В мэрии уже распределили эти ресурсы. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть.

«1,5 млрд руб. мы планируем направить на строительство автомобильной дороги по ул. Доватора к жилмассиву «Плющихинский». Там серьезная проблема транспортной доступности. Финансирование работ начнется с 2022 года», процитировал Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.

Кроме того, планируется построить ливневую канализацию по ул. Порт-Артурской, а также коллектор и очистные сооружения. Средства на строительство коллектора начнут поступать в 2022 году, на него предусмотрено 196,6 млн руб. С 2023 года начнется возведение очистных сооружений стоимостью почти 834 млн руб. На строительство автодороги к поселку Клюквенному в Калининском районе заложено 1,6 млрд руб., начиная с 2023 года.

По данным муниципальных властей, в настоящее время в рамках федерального проекта «Жилье» в Новосибирске строится школы в микрорайонах «Европейский берег» и «Родники». Они должны быть сданы в эксплуатацию в 2022 году.

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