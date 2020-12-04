4 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

Главная Экономика
Новосибирск
08:42 4 Декабря 2020
средства, строительство, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В ближайшие четыре года Новосибирская область получит 4,9 млрд руб. из федерального бюджета по проекту «Жилье». Эти средства пойдут на строительство объектов инфраструктуры в отдаленных районах Новосибирска.

В мэрии уже распределили эти ресурсы. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть.

«1,5 млрд руб. мы планируем направить на строительство автомобильной дороги по ул. Доватора к жилмассиву «Плющихинский». Там серьезная проблема транспортной доступности. Финансирование работ начнется с 2022 года», процитировал Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.

Кроме того, планируется построить ливневую канализацию по ул. Порт-Артурской, а также коллектор и очистные сооружения. Средства на строительство коллектора начнут поступать в 2022 году, на него предусмотрено 196,6 млн руб.  С 2023 года начнется возведение очистных сооружений стоимостью почти 834 млн руб. На строительство автодороги к поселку Клюквенному в Калининском районе заложено 1,6 млрд руб., начиная с 2023 года.

По данным муниципальных властей, в настоящее время в рамках федерального проекта «Жилье» в Новосибирске строится школы в микрорайонах «Европейский берег» и «Родники». Они должны быть сданы в эксплуатацию в 2022 году.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Федеральный фонд включится в завершение долгостроев «Новомарусино» в Новосибирске

Федеральный фонд включится в завершение долгостроев «Новомарусино» в Новосибирске

2 Декабря 2020 г.
Работы должны начаться в 2021 году
Новости Новосибирска: В Новосибирске отложили строительство пешеходного моста к новому ЛДС

В Новосибирске отложили строительство пешеходного моста к новому ЛДС

1 Декабря 2020 г.
Стоимость объекта составляет 300 млн рублей
Новости Новосибирска: На выезде из Оренбурга построили новый путепровод вместо рухнувшего

На выезде из Оренбурга построили новый путепровод вместо рухнувшего

30 Ноября 2020 г.
Объект построен с 50-летней гарантией
Новости Новосибирска: Бюджет Оренбургской области принят в первом чтении

Бюджет Оренбургской области принят в первом чтении

27 Ноября 2020 г.
Дефицит утвержден в объеме около 10 млрд рублей
Новости Новосибирска: Советский район Новосибирска получит минские автобусы

Советский район Новосибирска получит минские автобусы

27 Ноября 2020 г.
Они прибудут в город на следующей неделе
Новости Новосибирска: Соглашению по «умным остановкам» в Новосибирске хотят изменить условия

Соглашению по «умным остановкам» в Новосибирске хотят изменить условия

27 Ноября 2020 г.
Жалобу в антимонопольное ведомство подал филиал «Ростелекома»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Губернаторов попросили сделать 31 декабря выходным днем

Губернаторов попросили сделать 31 декабря выходным днем

1 Декабря 2020 г.
К руководителям регионов обратился член Общественной палаты
Новости Новосибирска: Новосибирские хирурги удалили опухоль весом 2,5 кг

Новосибирские хирурги удалили опухоль весом 2,5 кг

1 Декабря 2020 г.
Трехчасовую операцию провели в областном онкодиспансере
Новости Новосибирска: Уволился директор новосибирского СУНЦ

Уволился директор новосибирского СУНЦ

30 Ноября 2020 г.
Николай Яворский возглавлял образовательное учреждение 15 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru