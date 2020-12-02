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Федеральный фонд включится в завершение долгостроев «Новомарусино» в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
10:33 2 Декабря 2020
строительство, обманутые дольщики, фонд
Автор: Sibnovosti.ru
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Многоэтажные дома в новосибирском микрорайоне «Новомарусино» будут достраиваться с участием федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства (ППК «Фонд»). Работы стартуют в 2021 году.

Строительством микрорайона с 2013 года занималось ООО «Доступное жилье Новосибирск». Возведение жилых домов на ул. Большой было приостановлено в 2017 году, по данным областного правительства, «из-за отсутствия средств и наличия серьезных нарушений строительных норм». В 2019-м застройщик был признан банкротом, а обманутыми дольщиками признаны около 800 человек.

«В данный момент арбитражным управляющим направлен необходимый пакет документов в ППК «Фонд» (г. Москва), однако для вынесения вопроса на заседание Наблюдательного совета необходимо урегулировать проблему с земельным участком. Напомним, у застройщика – ООО ДЖН – имеется открытая кредитная линия в ПАО «Промсвязьбанк» (под залог земельного участка). Наличие такого обременения земельных участков не позволяет в настоящее время конкурсному управляющему начать процедуру межевания земельных участков с целью поэтапного принятия решений о достройке объектов незавершенного строительства. Снятие указанного обременения возможно не ранее первого квартала 2021 года», - сообщил сайт правительства Новосибирской области со ссылкой на заместителя министра строительства региона Алексея Колмакова.

Бюджет Новосибирской области предусматривает выделение в 2020-2022 годы 689 млн руб. на софинансирование достройки проблемных объектов.

По данным сайта «Тайга.инфо», группа обманутых дольщиков «Новомарусино» начала голодовку в вагончике рядом с недостроенными домами.

В конце ноября ППК «Фонд» сообщил о заключении дополнительного соглашения с правительством Омской области о софинансировании регионом восстановления прав дольщиков. Речь в нем идет о восьми многоэтажных домах.

Фото: страница микрорайона «Новомарусино» в соцсети «ВКонтакте»

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