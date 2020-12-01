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В Новосибирске отложили строительство пешеходного моста к новому ЛДС

Главная Экономика
Новосибирск
19:07 1 Декабря 2020
реконструкция, переход, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание по реконструкции развязки на левом берегу Оби у будущего ледового дворца спорта (ЛДС). В ходе него стало известно о переносе сроков строительства пешеходного моста.

«Принято решение изменить план реконструкции и отказаться от пешеходного моста, который должен был обеспечить проход людей через ул. Немировича-Данченко, Блюхера и пр. Карла Маркса до входа на пешеходную зону, ведущую к ледовой арене», - процитировал главу города пресс-центр мэрии.

Причиной такого решения стали сложности с формированием муниципального бюджета. Согласно проектно-сметной документации, стоимость объекта составляет 300 млн руб.

По словам Анатолия Локтя, новый проект развязки с наземными переходами и светофорными объектами позволяет обеспечить безопасность пешеходов. Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Юрий Демин пообещал, что мэрия вернется к проекту пешеходного моста в 2021-2022 году. Реконструкция развязки на левом берегу Оби идет в рамках подготовки дорожной инфраструктуры к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Работы на пл. Лыщинского должны быть завершены к концу строительного сезона будущего года.

Как писали Sibnovosti.ru, проект бюджета Новосибирска на 2021 год сверстан с дефицитом в 800 млн руб. Доходы муниципальной казны в будущем году составят 49,63 млрд руб., расходы – 50,43 млрд руб.

Фото: pixabay.com

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