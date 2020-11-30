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На выезде из Оренбурга построили новый путепровод вместо рухнувшего

Главная Экономика
Новосибирск
16:43 30 Ноября 2020
строительство, путепровод, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге открылось автомобильное движение по путепроводу на обходе города. Он расположен на ул. Терешковой.

Объект построила компания «Уралмост» по программе «Развитие транспортной системы Оренбургской области». Длина путепровода с полувековым сроком эксплуатации составляет 109 погонных метров.

«Произведена установка новых железобетонных опор и мостовых пролетов, обустроены все слои дорожного покрытия, барьерные ограждения, перила», - говорится о новом путепроводе на портале правительства Оренбургской области.

Прежний путепровод на ул. Терешковой рухнул в декабре 2019 года. В тот момент он был закрыт на плановый ремонт.

Фото: pixabay.com

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