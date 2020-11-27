Бюджет Оренбургской области принят в первом чтении

Оренбургское законодательное собрание приняло в первом чтении проект бюджета области на 2021 год. За представленный правительством документ проголосовало большинство депутатов.

Доходы области в будущем году запланированы в объеме 100,33 млрд руб., расходы – 110,36 млрд руб. Как отмечается в сообщении областного парламента, несмотря на падение доходов инвестиции в сферы жизнеобеспечения сохранятся, а в некоторые из них даже увеличатся. На социальную сферу будет направлено 64,6% расходов.

«В национальную экономику в 2021 году вложат до 19 млрд руб. Наибольшую сумму намечено направить в дорожный фонд – порядка 13,4 млрд руб. Сохранятся все направления господдержки аграрного сектора. На это выделено 3,3 млрд руб. Для ЖКХ предусматривается чуть более 3,2 млрд рублей», - отметили в заксобрании.

Окончательное утверждение бюджета назначено на 17 декабря.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области