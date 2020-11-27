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Советский район Новосибирска получит минские автобусы

Главная Экономика
Новосибирск
14:50 27 Ноября 2020
автобус, мэр, маршруты
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирск получит 15 новых пассажирских автобусов минского производства. Они будут доставлены в город на следующей неделе.

Речь идет об автобусах на газомоторном топливе. По плану мэрии, новый транспорт отправят на маршруты Советского района.  

«Они поступят на предприятие ПАТП-4 и выйдут на маршруты №23 и 45 Советского района. На этих маршрутах серьезные проблемы, транспорт имеет высокую степень износа. Появление новых автобусов существенно улучшит ситуацию с ритмичностью движения, положительно скажется на качестве перевозки пассажиров», – привел пресс-центр мэрии комментарий главы Новосибирска Анатолия Локтя.

Маршрут №23 связывает общественный торговый центр и ОРМЗ», №45 - Чемской бор и областную больницу.

В январе этого года министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заявил о том, что регион получит из федеральной казны 20 млрд руб. за пять лет на обновление пассажирского транспорта.

Как писали Sibnovosti.ru, до конца 2020 года новосибирское МКП «Горэлектротранспорт» получит из Москвы 10 трамваев модели 71-619А 2007 года выпуска. В Новосибирске они пройдут реновацию.

Фото: электронный справочник 2ГИС

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