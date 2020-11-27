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Соглашению по «умным остановкам» в Новосибирске хотят изменить условия

Главная Экономика
Новосибирск
14:23 27 Ноября 2020
остановки, конкурс, уфас
Автор: Sibnovosti.ru
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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» решил оспорить в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) условия конкурса мэрии Новосибирска. Конкурс касается заключения концессионного соглашения на право создания «умных» остановок общественного транспорта.     

Жалобу госкомпании управление ФАС по Новосибирской области рассмотрит 1 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Как пояснил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, подача жалобы вызвана несогласием с условиями страхования «умных остановок».

Постановление мэрии о конкурсе на право заключения концессионного соглашения было официально опубликовано в начале сентября. Оно предполагает установку концессионером 250 «умных» остановок общественного транспорта к 31 августа 2022 года. Концессия предполагает два типа остановок. Smart. Light представляет собой базовую модель с интерактивным модулем, Smart. Comfort – базовая модель с интерактивным модулем и крытым павильоном. «Умный» блок включает тревожную кнопку 112, бесплатный Wi-Fi, зарядку для телефонов, голосовое управление, сенсорный экран и др.

УФАС приостановило конкурс до решения по жалобе.  

Фото: pixabay.com

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